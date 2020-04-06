Испания

Испанский защитник ждет возможности проявить себя в стане мадридцев.

Альваро Одриосола, ныне выступающий за Баварию на правах аренды, считает, что еще сможет показать себя в футболке мадридцев.

"Я просто бы не в лучшей форме, чтобы показывать свой лучший футбол. Если честно, я чувствую доверие Зидана, так что не сомневаюсь, что мое время в Реале еще придет.

Я проводил хорошие матчи, но моей проблемой было отсутствие стабильности. Для крайних защитников очень важна физическая форма, а в современном футболе – тем более. Благодаря стабильной игровой практике растет и уверенность", — приводит слова Одриосолы Marca.

Напомним, что Реал собирается продлить контракт с прямым конкурентом Одриосолы за позицию правого защитника Ашрафом Хакими.