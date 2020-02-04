Германия

Степень серьезности повреждения хорвата пока неизвестна.

Вингер Баварии Иван Перишич был вынужден прекратить тренировку из-за травмы, которую ему нанес правый защитник Альваро Одриосола, сообщает Bild.

Хорват получил повреждение правой лодыжки. Степень серьезности травмы определит медицинский осмотр.

Иван Перишич выступает за Баварию на правах аренды из Интера. В этом сезоне он провел 22 матча за мюнхенцев, в которых сделал восемь ассистов и забил пять голов. Арендованный у Реала зимой Одриосола пока не дебютировал в немецкой команде.

Бавария после 20 туров Бундеслиги возглавила турнирную таблицу, обойдя на одно очко РБ Лейпцинг. Следующий матч команда Ханси Флика проведет против Хоффенхайма в Кубке Германии пятого февраля.