Хорват намерен вновь выступать за свой бывший клуб.
Иван Ракитич, getty images
07 апреля 2020, 16:58
Полузащитник Барселоны Иван Ракитич готов покинуть стан команды в будущее трансферное окно ради возвращения в Севилью, сообщает Estadio Deportivo.
Напомним, руководство каталонцев намерено продать хорватского футболиста, так как его контракт истекает в 2021 году, а его стоимость установлена в размере 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что серьезным претендентом на Ракитича был Милан, но "россонери" не станут подписывать хавбека из-за больших требований по зарплате игрока.
В этом сезоне полузащитник провел 31 поединок в футболке Барселоны, отметившись четырьмя результативными передачами.