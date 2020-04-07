Испания

Хорват намерен вновь выступать за свой бывший клуб.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич готов покинуть стан команды в будущее трансферное окно ради возвращения в Севилью, сообщает Estadio Deportivo.

Напомним, руководство каталонцев намерено продать хорватского футболиста, так как его контракт истекает в 2021 году, а его стоимость установлена в размере 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что серьезным претендентом на Ракитича был Милан, но "россонери" не станут подписывать хавбека из-за больших требований по зарплате игрока.

В этом сезоне полузащитник провел 31 поединок в футболке Барселоны, отметившись четырьмя результативными передачами.