Италия

"Россонери" не рассматривают вариант с трансфером хорватского хавбека.

Испанская пресса ранее сообщила о том, что Милан включился в борьбу за полузащитником Барселоны Иваном Ракитичем, однако известный журналист Николо Скира опровергает эти слухи.

По информации источника, руководство "россонери" не рассматривает вариант с подписанием 32-летнего хорвата, и никаких переговоров с Барселоной о переходе футболиста не было.

Дело в том, что Милан не готов удовлетворить серьезные финансовые запросы Ракитича по зарплате, поэтому итальянский клуб будет рассматривает другие варианты усиления состава на трансферном рынке.

Ранее сообщалось, что Милан мечтает провернуть сенсационную сделку, подписав Мауро Икарди.

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