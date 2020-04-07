Испания

Защитник может оказаться в другом клубе в следующем сезоне.

Руководство Реала не может принять единого решения относительно судьбы защитника Ашрафа Хакими, который текущий сезон проводит в аренде в Боруссии Д, сообщает Le10Sport.

По данным источника, среди правления мадридцев есть мнение о продаже марокканского футболиста в межсезонье, но также рассматривают возможность сохранить игрока в своем составе.

Ранее сообщалось, что "бланкос" продлил контракт с Хакими до 2023 года, но представители фулбэка опровергли эту информацию.

Также известно, что на защитника претендуют множество европейских команд, среди которых Ювентус, ПСЖ и Челси.