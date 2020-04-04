Германия

Представитель игрока опроверг информацию СМИ.

Алехандро Камано, агент защитника Реала Ашрафа Хакими, который второй сезон проводит в аренде в Боруссии Д, опроверг информацию о том, что игрок продлил контракт с "бланкос" до 2023 года.

"Контракт с Реалом остается тем, о котором мы договорились в 2017 году, и он действует до июня 2022 года".

"Нам придется подождать и посмотреть, что произойдет в будущем. После того, как кризис коронавируса закончится, мы встретимся с Реалом и Боруссией, чтобы обсудить этот вопрос", — сказал Камано Spox.

Ранее сообщалось, что Хакими может и вовсе оказаться в другом европейском клубе, так как в своих рядах защитника хотят видеть Ювентус, Челси и ПСЖ.