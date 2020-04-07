Испания

Функционер высказался о потенциальном уходе аргентинца.

Президент Примеры Хавьер Тебас заявил, что лига не боится ухода из чемпионата Испании форварда Барселоны Лионеля Месси.

"Я не думаю, что переезд Месси в Серию А мог бы решить их проблемы, которые связаны между высокими долгами и недостаточным доходом. Цифры Серии А испытывают реальный финансовый стресс, и футболист не может решить эти проблемы"

"Я бы хотел, чтобы Месси остался здесь, но если он уйдет, это не будет трагедией. Люди говорили, что Ла Лига потеряет деньги, если Криштиану Роналду уйдет, но вместо этого мы заработали больше, чем думали. Большие звезды помогают нам, но они не так уж и важны для Примеры", — цитирует Тебаса AS.

Ранее испанский функционер рассказал о приблизительных датах, когда сезон может возобновиться.