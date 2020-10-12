Испания

Football.ua рассказывает о лучших игроках Пиренейского полуострова, которые никогда не были связаны с мадридским Реалом или Барселоной.

Сборная Испании является одной из лучших в мире, а Ла Лига — одним из сильнейших национальных чемпионатов Старого Света. Так было раньше и так есть сейчас. Барселона и Реал — главные клубы испанского футбола. Они единственные из Испании, кто выигрывал Лигу чемпионов. Тем не менее, говорить о том, что кроме них на Пиренеях больше нет достойных клубов — неправильно. В разные периоды времени в чемпионате Испании были другие гегемоны, хоть и длилось это недолго.

Большинство лучших испанских футболистов проходило через структуры Барселоны или Реала. Но не все. Именно о таких мы и поговорим. Мы составили символическую сборную испанских футболистов, которые никогда не имели профессиональных отношений с каталонцами и мадридцами.

Вратарь: Давид Де Хеа

Де Хеа является воспитанником академии мадридского Атлетико. Тем не менее год-полтора назад голкипер мог оказаться в Реале, который готов был выложить за него любую сумму, но МЮ удалось удержать его в своих "лапах". В 2016-м Давиду удалось выбить из основы сборной Испании Икера Касильяса. Безусловно, Де Хеа является одним из лучших вратарей мира прямо сейчас, а также одним из лучших в истории испанского футбола.

Альтернативный вариант: Луис Арконада

Правый защитник: Хесус Навас

Занятия футболом Навас начал в родном городке Лос Паласиос. В 15-летнем возрасте его заметили скауты Севильи, где за последующие тринадцать лет ему удалось стать настоящей звездой. Несмотря на интерес со стороны и Реала, и Барселоны, в 2013-м он сделал выбор в пользу Манчестер Сити. За сборную Испании Навас дебютировал в 2009-м при Висенте Дель Боске, сумев стать чемпионом Европы и мира. В 2017-м Хесус вернулся в Севилью. Несмотря на преклонный футбольный возраст (34 года) он продолжает оставаться ключевым футболистом андалусийцев.

Центральный защитник: Карлос Марчена

На протяжении профессиональной карьеры защитник выступал за Севилью, Валенсию и Вильярреал. Марчена был частью легендарного состава Валенсии Рафаэля Бенитеса. Вместе с "летучими мышами" футболист дважды побеждал в чемпионате Испании, завоевал один Кубок Испании, а также стал победителем Кубка и Суперкубка УЕФА.

В составе сборной Испании Марчена стал чемпионом Европы в 2008 году, чемпионом мира в 2010-м, а также завоевал серебро Олимпиады-2000 в Сиднее.

Альтернативный вариант: Фелисьяно Ривилья

Центральный защитник: Хосе Мария Белаусте

О таком игроке, наверняка, многие и не слышали. На профессиональном уровне Белаусте занимался футболом в период с 1905-го по 1926-й. Всю карьеру он провел в команде из родного города — Атлетик Бильбао. В связи с тем, что Белаусте был баском, в 20-х и 30-х годах прошлого века он был на стороне сепаратистских движений, которые повлекли за собой гражданскую войну. Из-за этого он сыграл всего три матча за сборную Испании.

Однако, Белаусте был частью великой команды Атлетик Бильбао, которая в 1910-х не имела равных на внутренней арене. Также сборная Испании должна быть благодарна этому футболисту своим прозвищем "Фурия роха". Почему?

На Олимпийских играх-1920 Белаусте сыграл единственные три матча в составе национальной сборной. Очевидцы рассказывали, что во втором матче испанцев против Швеции (1:1) Белаусте выступал на позиции атакующего полузащитника и сумел отличиться голом после того как партнер по сборной Сабино Бильбао отозвался на его крик: "Доставь мне этот мяч, Сабино, я их раздавлю". Впоследствии футбольная общественность прозвала это "Испанской яростью", что в переводе на испанский Furia Roja.

Левый защитник: Жоан Капдевилла

Капдевилла был звездой Депортиво и Вильярреала. В конце 1990-х — начале 2000-х клуб из Ла-Коруньи был одним из сильнейших в Испании. В Депортиво Капдевилла перебрался в 2001-м и сумел с командой выиграть Кубок Испании (2002), а также дойти до полуфинала (2003/04) и четвертьфинала (2001/02) Лиги чемпионов. В период с 2007-го по 2011-й Жоан был частью мощной "желтой субмарины", которая приносила достаточно неприятностей Реалу и Барселоне, а также сумела дойти на четвертьфинала Лиги чемпионов и полуфинала Лиги Европы.

В составе сборной Испании Капдевилла стал чемпионом Европы (2008) и мира (2010), отыграв в общей сложности 60 матчей за "Фурию роха".

Опорный полузащитник: Родри

Родри — футболист, который еще не достиг своего футбольного пика. Об этом можно говорить уверенно. Тем не менее, его смело уже можно ставить в один ряд с лучшими игроками. Родившись в столице Испании, занятия футболом он начал в клубе Райо Махадахонда. В 2007-м он стал частью академии Атлетико Мадрид, а затем выступал за Вильярреал в период с 2013-го по 2018-й. Вернувшись в родной Атлетико, через год его пригласил Пеп Гвардиола в Манчестер Сити. Адаптация Родри в стане "горожан" прошла быстро и он почти сразу стал ключевой фигурой в составе Сити.

В марте 2018-го он дебютировал в составе сборной Испании, где сразу впоследствии быстро стал лидером команды.

Альтернативный вариант: Хави Мартинес

Центральный полузащитник: Санти Касорла

Говоря о Касорле, на ум сразу падают ассоциации с Вильярреалом, Малагой и Арсеналом. Именно в этих клубах игрок сделал себе имя. На профессиональном уровне Касорла дебютировал за Вильярреал в возрасте 19 лет, но не сумел закрепиться в основе. В 2006-м "желтая субмарина" продала игрока в Рекреативо за 400 тыс евро и он сумел доказать боссам Вильярреала, что они ошибались. Касорла провел шикарный сезон за новую команду и в конце кампании Вильярреал вернул футболиста обратно, выкупив его за 1,2 млн евро. Во второе пришествие Касорла все же смог стать не только игроком стартового состава, но и лидером команды на последующие четыре сезона. Не менее успешно футболист себя зарекомендовал в Малаге, чем добился приглашения от Арсена Венгера в Арсенал, где провел шесть сезонов.

За сборную Испании отыграл 81 матч, дважды став чемпионом Европы.

Альтернативный вариант: Юлен Герреро

Атакующий полузащитник: Давид Силва

Давид Силва, безусловно, один из лучших футболистов в истории сборной Испании. Уроженец Канарских островов занятия футболом начал в местной команде Сан Фернандо. Вначале он был вратарем, но позже вышел в поле. В 14 лет его пригласила Валенсия и он свой шанс использовал сполна. Спустя четыре года Силва дебютировал за первую команду, а через два года стал важной частью "оранжевых". Прогресс Силвы был замечен тренерским штабом сборной Испании и в 2006-м он дебютировал за главную команду. Также на игрока претендовал Реал, но Давид сделал выбор в пользу Манчестер Сити и в 2010-м перебрался на Туманный Альбион.

О достижениях этого игрока говорить не стоит. Однако, напомним, что с "Фурия роха" он стал чемпионом мира (2010) и Европы (2008, 2012).

Альтернативный вариант: Хуан Карлос Валерон

Правый вингер: Хоакин

Бывший одноклубник Давида Силвы Хоакин Санчес свою карьеру начал в клубе, где получил футбольное "образование" — Реал Бетис. В первой команде андалусийцев провел шесть сезонов, после чего получил приглашение от Валенсии, где провел пять успешных лет. С "оранжевыми" Хоакин добирался до четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также выигрывал Кубок Испании. Позже игрок также выступал за Малагу и Фиорентину. Затем вернулся в родной Реал Бетис, где намерен завершить карьеру.

В активе Хоакина 52 матча за сборную Испании.

Альтернативный вариант: Хосеба Эчеберриа

Левый вингер: Висенте Гильен

Еще один "золотой" игрок Валенсии, который был частью легендарной команды "оранжевых", царившей на Пиренеях в начале 2000-х. Уроженец Валенсии футбольное образование получал в родном городе, вначале занимаясь в любительском клубе Атлетико Беникалап, откуда получил приглашение в Леванте, где и дебютировал на профессиональном уровне. В 2000-м за 4,8 млн евро Гильена купила Валенсия, где в первом же сезоне завоевал место в основе при Экторе Купере и помог команде дойти до финала Лиги чемпионов, где Валенсия уступила Баварии в серии пенальти.

В следующем сезоне команду возглавил Рафа Бенитес, при котором Гильен также не затерялся и был важной фигурой команды в каждом сезоне при вышеупомянутом специалисте. Гильен помог Валенсии стать чемпионов Испании (2002, 2004), выиграть Кубок и Суперкубок УЕФА (оба — в 2004), выиграть Кубок Испании (2008) и трижды взять бронзу Ла Лиги. В 2011-м футболист уехал в английский Брайтон доигрывать карьеру и в 2013-м повесил "бутсы на гвоздь".

За сборную Испании провел 38 матчей в период с 2001-го по 2005-й.

Нападающий: Фернандо Торрес

Много рассказывать об Эль-Ниньо не нужно. Безусловно, Торрес один из самых талантливых футболистов своего времени, который многое дал как сборной Испании, так и всему испанскому футболу в целом. В структуре Атлетико он оказался в 1995-м, когда ему было девять лет. Спустя семь лет он дебютировал за первую команду. В сезоне-2003/04 в возрасте 19 лет он стал самым молодым капитаном в истории клуба и сумел войти в когорту лучших футболистов "рохи бланкос". В 2007-м Торрес уехал покорять Туманный Альбион, подписав контракт с Ливерпулем, где стал настоящей звездой европейского футбола.

Трансфер в Челси, в 2011-м, подломил его карьеру, несмотря на то, что с "аристократами" он даже выиграл Лигу чемпионов. Затем был скромный вояж в Милан, а в 2015-м он вернулся в родной Атлетико, где вспомнил славные времена и три сезона был ключевым игроком команды Симеоне. В 2018-м уехал в Японию, где сыграл последний сезон в профессиональной карьере.

За сборную Испании Торрес провел 110 матчей, забив 38 голов. Вместе с "Фурия роха" Эль-Ниньо выиграл чемпионат мира и дважды чемпионат Европы.

Альтернативный вариант: Тельмо Сарра

Тренер: Унаи Эмери

Персона Унаи Эмери достаточно спорная, особенно после свежей неудачи в лондонском Арсенале. Кто на самом деле Эмери — "тренеришка" или гений, пока сказать сложно. Эмери был посредственным наставником в ПСЖ, Арсенале и московском Спартаке, но сумел дать создать шикарный коллектив в Севилье, который выиграл три Лиги Европы кряду. Также стоит отметить, что Эмери был главным тренером Валенсии в период с 2008-го по 2012-й и трижды был третьим в Ла Лиге после Реала и Барселоны.

Безусловно, Эмери является одним из лучших испанских тренеров нынешнего времени. Причины последних неудач в Арсенале — тема для отдельного разговора. Тем не менее, Эмери только 48 лет и безусловно впереди у специалиста еще много хороших моментов. А среди тех футбольных людей, кто никогда не был связан с Барселоной или Реалом, пожалуй, Эмери — лучший тренер.

Вадим Адаменко, Football.ua