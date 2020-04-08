Испания

Футболист считает необходимым, чтобы футболисты получали полные зарплаты и правильно ими распоряжались.

Хавбек мадридского Реала Тони Кроос поделился своей точкой зрения относительно экономической ситуации, которая возникла в связи с пандемией коронавируса.

"Снижение зарплат — напрасное пожертвование. Я выступаю за то, чтобы футболист получал полную зарплату, а потом правильно использовал ее. Сейчас есть много мест, в которых просят о помощи", — цитирует игрока Marca.

"У многих клубов нет запланированного дохода во время этой эпидемии. Многое зависит от того, как долго продлится эта пауза. Футбол, который мы знаем сейчас, уже не будет таким, как раньше".

Ранее сообщалось, что Реал готовится снизить зарплату игрокам.

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