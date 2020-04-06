Бразилец вряд ли продлит текущий контракт с Челси, который истекает этим летом.
Виллиан, Getty Images
06 апреля 2020, 09:58
Будущее нападающего Виллиана в Челси находится под большим вопросом после того, как сторонам не удалось договориться о продлении соглашения, которое рассчитано до лета этого года.
Бразильский вингер хотел бы получить новый контракт на три года, но "пенсионеры" готовы предоставить легионеру лишь двухлетнюю сделку. Виллиан готов вести переговоры с другими командами, однако планирует рассматривать предложения только из Европы.
"Сейчас я не думаю о возвращении в Бразилию и хочу продолжить карьеру в Европе. Я думаю, что у меня все еще есть возможность выступать на высоком уровне еще несколько лет. Моя цель — остаться в Европе".
"Интерес Арсенала, Тоттенхэма, Барселоны и Ювентуса? В последние месяцы было много слухов, но никаких конкретных переговоров пока не было", — приводит слова Виллиана Sky Sports.
Напомним, ранее Виллиан заявил, что предпочитает остаться в английской Премьер-лиге.
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