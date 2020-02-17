Испания

Среди тех, кого высмеивали за деньги, Лионель Месси, Жерар Пике и Хосеп Гвардиола.

С целью улучшить имидж президента Барселоны Хосепа Бартомеу и нанести ущерб репутации его критиков и оппонентов, клуб заключил соглашение с компанией i3 Ventures, управляющей множеством аккаунтов в Twitter и Facebook — утверждает SER Catalunya.

Среди тех, кто оказался под «атакой» соцсетей — Лионель Месси, Жерар Пике и другие игроки, имеющие влияние в команде и клубе. Также критические посты были опубликованы в адрес тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы, которого многие видят будущим наставником Барселоны, и возможных кандидатов на пост президента клуба.

Как сообщает источник, на «информационную войну» Барселона потратила 1 миллион евро. В клубе не отрицают сотрудничество с i3 Ventures, но утверждают, что речь шла только о позитивных постах в адрес нынешнего президента.