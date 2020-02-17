Испания

Клуб сделал заявление на официальном сайте.

По информации СМИ Барселона потратила порядка миллиона евро, чтобы улучшить имидж Хосепа Бартомеу в социальных сетях, а также критику его оппонентов.

Тем не менее, Барселона опровергла данную информацию, оперативно опубликовав заявление на официальном сайте:

"1. Клуб категорически отрицает любые отношения и заключение контрактов на услуги, связанные с аккаунтами в социальных сетах, которые распространяют негативную информацию или оскорбляют любое лицо, организацию, которое имеют отношение к Барселоне.

2. Компания I3 Ventures, работающая на Барселону не имеет отношения к аккаунтам. Если подобные действия были бы зафиксированы, то клуб разорвал был соглашение и сделал все для защиты своих интересов

3. Барселона данным заявлением подтверждает, что имеет соглашения с сервисами, которые мониторят социальные сети, чтобы анализировать положительные и отрицательные сообщения о клубе.

4. При заключении контрактов на предоставление подобных услуг клуб стремится защитить и сохранить свою репутацию, а также тех, кто связан с ним (спонсоры, игроки, руководители...) в той степени, в которой это возможно.

5. Клуб требует немедленного опровержения опубликованной информации и сохраняет за собой право подать в суд на тех, кто продолжить подобным образом обвинять нас", — гласит заявление клуба.

Отметим, что по версии СМИ под удар попали Жерар Пике, Хосеп Гвардиола и Лионель Месси. Последний ранее якобы желал отставку Бартомеу.

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