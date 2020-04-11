Испания

Защитник Барселоны рассказал об адаптации в нынешней команде.

Хуниор Фирпо сообщил, что рассчитывает проявить себя в составе каталонской команды.

"Изменения требуют времени. Это были непростые шесть месяцев. Когда дела шли неплохо, я получил травму. Я приехал в новый город, большой клуб, в составе которого отличные футболисты".

"Жду, когда можно будет вернуться к тренировкам и играм, чтобы показать, на что я способен как игрок, показать, почему меня подписали. Пока я этого не продемонстрировал", — приводит слова Хуниора Фирпо официальный сайт Барселоны.

В текущем сезоне 23-летний защитник отыграл 12 матчей в чемпионате Испании: на его счету один забитый мяч.

Ранее сообщалось, что Наполи отрицает интерес к Фирпо.

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