Италия

Партенопейцы не будет предпринимать попыток подписать испанца.

Наполи не заинтересован в приобретении защитника Барселоны Хуниора Фирпо, сообщает издание Corriere dello Sport.

Накануне в СМИ появилась информация, что "адзурри" попытаются подписать испанца летом, однако в итальянском клубе отрицают интерес к нему. Главный тренер Дженнаро Гаттузо считает игрока каталонцев слишком дорогим и будет рассматривать другие варианты.

В текущем сезоне 23-летний защитник провел 17 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Барселона хочет подписать Левена Кюрзава на место Фирпо.

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