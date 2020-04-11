Защитник вскоре может переехать на Камп Ноу.
Диего Карлос, getty images
11 апреля 2020, 16:20
Руководство Барселоны в будущее трансферное окно может постараться совершить трансфер защитника Севильи Диего Карлоса, сообщает Sport.es.
По данным источника, покупку бразильского футболиста лоббирует директор каталонцев Эрик Абидаль, который также наблюдает з фулбэком "нервионев" Жюлем Кунде.
Ранее сообщалось, что у Барселоны может быть серьезная конкуренция в борьбе за Карлосом, так как в его услугах заинтересованы Ливерпуль, а также Наполи.
Защитник перешел в Севилью прошлым летом из Нанта за 15 млн евро. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 31 матч в составе "рохибланкос", отличившись двумя голами.