Испания

Защитник вскоре может переехать на Камп Ноу.

Руководство Барселоны в будущее трансферное окно может постараться совершить трансфер защитника Севильи Диего Карлоса, сообщает Sport.es.

По данным источника, покупку бразильского футболиста лоббирует директор каталонцев Эрик Абидаль, который также наблюдает з фулбэком "нервионев" Жюлем Кунде.

Ранее сообщалось, что у Барселоны может быть серьезная конкуренция в борьбе за Карлосом, так как в его услугах заинтересованы Ливерпуль, а также Наполи.

Защитник перешел в Севилью прошлым летом из Нанта за 15 млн евро. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 31 матч в составе "рохибланкос", отличившись двумя голами.