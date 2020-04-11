Испания

Партенопейцы нацелились на центрбека Севильи.

Защитник Севильи Диего Карлос попал в сферу интересов Наполи, информирует Estadio Deportivo.

"Адзурри" находятся в поисках замены Калиду Кулибали и хотят приобрести игрока Севильи. Стоимость бразильского центрбека оценивается в сумму около 40 млн евро.

Диего Карлос перешел в Севилью прошлым летом из Нанта за 15 млн евро. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 31 матч в составе "рохибланкос", отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что в подписании Диего Карлоса также заинтересован Ливерпуль.

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