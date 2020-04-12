Испания

У вингера все больше шансов покинуть Валенсию.

Как утверждает Don Balon, Манчестер Сити хочет составить конкуренцию другим клубам в борьбе за крайнего полузащитника Валенсии Феррана Торреса.

По данным источника, главным соперником "горожан" в гонке за испанского футболиста будет Барселона. Отмечается, что менеджер "блаугранас" Кике Сетьен попросил руководство приобрести игрока.

Потенциальная стоимость Торреса составляет 50 миллионов евро. В текущем сезоне 20-летний игрок провел 35 поединков в футболке "летучих мышей", отличившись шестью голами и семью ассистами.

Ранее сообщалось, что попробовать купить крайнего хавбека в будущее трансферное окно может Боруссия Д.