Германия

"Шмели" хотят подписать испанского вингера.

Боруссия Дортмунд заинтересована в подписании нападающего Валенсии Феррана Торреса, сообщает портал Spox.com.

Немецкий клуб следит за выступлениями молодого вингера и попытается подписать его этим летом. Руководство "шмелей" рассматривает испанца в качестве замены Джейдону Санчо, который может покинуть команду в ближайшее время.

Действующий контракт Торреса с Валенсией рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 35 поединков в футболке "летучих мышей", отличившись шестью голами и семью ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Торреса также заинтересован Ливерпуль.

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