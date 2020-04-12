Бельгиец рассказал о своей фитнес-подготовке.
Эден Азар, getty images
12 апреля 2020, 23:53
Крайний полузащитник Реала Эден Азар рассказал о том, как проходит поддержание его формы в условиях карантина, поведав о сложностях диеты.
№Это сложно для меня. Я стараюсь не есть много. Я стараюсь не ходить в кладовку за булочками, но это нелегко"
"Я работаю с физиотерапевтом онлайн. Он больше не может приходить сюда, потому что заболел и вынужден оставаться дома".
"Мы начали 10 дней назад, и он посылает мне видео из дома. Я работаю над укреплением лодыжки и делаю все, что могу в домашних условиях", — сказал он RTBF.
Ранее испанские СМИ утверждали, что бельгийский футболист полностью сумеет восстановиться после травмы к концу мая.