Испания

Бельгиец рассказал о своей фитнес-подготовке.

Крайний полузащитник Реала Эден Азар рассказал о том, как проходит поддержание его формы в условиях карантина, поведав о сложностях диеты.

№Это сложно для меня. Я стараюсь не есть много. Я стараюсь не ходить в кладовку за булочками, но это нелегко"

"Я работаю с физиотерапевтом онлайн. Он больше не может приходить сюда, потому что заболел и вынужден оставаться дома".

"Мы начали 10 дней назад, и он посылает мне видео из дома. Я работаю над укреплением лодыжки и делаю все, что могу в домашних условиях", — сказал он RTBF.

Ранее испанские СМИ утверждали, что бельгийский футболист полностью сумеет восстановиться после травмы к концу мая.