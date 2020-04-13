Испания

Защитник намерен побороться за место в старте.

Крайний защитник Барселоны Эмерсон, который в текущем сезоне выступает в аренде в Бетисе, заявил, что готов играть за "блаугранас".

"Я не думал, что достигну этого уровня так рано. Я думаю, что этот сезон у меня, без сомнения, лучший в моей жизни. У меня дела идут отлично. Я молод, но я готов играть за любую команду".

"Да, я готов играть за Барселону. Меня также спрашивали раньше о готовности вызова в сборную Бразилии, и мой ответ был таким же".

"Я совсем не боюсь. Игра за Барсу — это мечта, которую я храню с детства. Я всегда был фанатом Барсы и бразильских звезд, которые играли там, таких как Роналдиньо или Дани Алвес", — цитирует Эмерсона Goal.

Ранее испанские СМИ утверждали, что Барселона также намерена вернуть игрока из аренды, продав при этом Нельсона Семеду.