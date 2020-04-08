Испания

Каталонцы, скорее всего, попрощаются с Нельсоном Семеду.

Ближайшим трансферным окном Барселона собирается сделать несколько приобретений, но также не забывает и про внутренние ресурсы.

Так, каталонцы собираются вернуть из аренды в Бетисе бразильского правого защитника Эмерсона, сообщает As.

Кике Сетьен уже работал с 21-летним игроком и планирует сделать ставку именно на него, а потому Нельсон Семеду с большой долей вероятности покинет Барселону.

Напомним, что на португальского защитника претендует Бавария.