Испания

Футболист категорично отреагировал на трансферные слухи о его персоне.

Хавбек Барселоны Иван Ракитич прокомментировал трансферные слухи, которые связывают его с будущим уходом из стана "сине-гранатовых".

"Я не мешок картошки, с которым можно делать все. Самое главное: я хочу играть там, где меня любят, уважают, нуждаются во мне и где счастлива моя семья. Если это здесь, то все хорошо, а если нет, то я сам решу, где продолжу карьеру", — цитирует хорвата Mundo Deportivo.

Полузащитник провел за каталонцев 299 матчей, забил 34 голов и сделал 41 результативную передачу. В составе Барселоны он стал четырехкратным чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Барселона готова обменять Ракитича и Умтити на Бернардески из Ювентуса.

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