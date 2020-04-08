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  • Испания

    08 апреля 2020, 11:20

    Барселона готова обменять Ракитича и Умтити на Бернардески

    Каталонцы не хотят тратить деньги на итальянца.

    Федерико Бернардески, Getty Images
    Федерико Бернардески, Getty Images 08 апреля 2020, 11:20

    По сообщениям Goal.com, Барселона интересуется Барселона интересуется полузащитником Ювентуса Федерико Бернардески.

    26-летний футболист ныне не получает достаточно игрового времени в "старой синьоре". Тренерский штаб и руководство клуба не против избавиться от игрока.

    Каталонцы намерены предложить туринцам трансферный обмен, чтобы сохранить деньги на другие трансферы. Барса намерена отдать Юве за Бернардески Самуэля Умтити и Ивана Ракитича.

    Ранее сообщалось, что "бьянконери" хотели продать Бернардески за деньги, дабы подписать Погба.

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    Люди

    Федерико Бернардески Иван Ракитич Самуэль Умтити

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    Барселона Ювентус

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