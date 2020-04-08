Барселона готова обменять Ракитича и Умтити на Бернардески

Каталонцы не хотят тратить деньги на итальянца.
Федерико Бернардески, Getty Images
08 апреля 2020, 11:20
По сообщениям Goal.com, Барселона интересуется Барселона интересуется полузащитником Ювентуса Федерико Бернардески.
26-летний футболист ныне не получает достаточно игрового времени в "старой синьоре". Тренерский штаб и руководство клуба не против избавиться от игрока.
Каталонцы намерены предложить туринцам трансферный обмен, чтобы сохранить деньги на другие трансферы. Барса намерена отдать Юве за Бернардески Самуэля Умтити и Ивана Ракитича.
Ранее сообщалось, что "бьянконери" хотели продать Бернардески за деньги, дабы подписать Погба.
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