Испания

Защитник Аякса Лисандро Магальян летом покинет Испанию.

Алавес не станет пользоваться правом выкупа арендованного у Аякса Лисандро Магальяна — сообщает AS.

24-летний аргентинец, не смог убедить тренера Алавеса Асьера Гаритано в собственной необходимости для команды.

За свою профессиональную карьеру Магальян выступал за Химнасия де Ла Плата (26 матчей, 0 голов), Бока Хуниорс (57, 2), Росарио Сентраль (11, 0), Дефенса и Хустисия (16, 1), Аякс (68, 0) и Алавес (12, 1).

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