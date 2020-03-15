Испанский клуб отрапортовал о том, что болезнь добралась и до них.
Алавес, фото Алавес
15 марта 2020, 11:41
По результатам анализов, проведенных у работников Алавеса, было выявлено двух заболевших, сообщает официальный сайт клуба.
Оба человека представляют технико-спортивную структуру, а их болезнь протекает бессимптомно.
В понедельник клуб проведет тесты для остальных членов команды, а тренировки будут приостановлены пока не станут известны результаты.
Напомним, что ранее у гендиректора Леганеса был обнаружен коронавирус.