Испания

Испанский клуб отрапортовал о том, что болезнь добралась и до них.

По результатам анализов, проведенных у работников Алавеса, было выявлено двух заболевших, сообщает официальный сайт клуба.

Оба человека представляют технико-спортивную структуру, а их болезнь протекает бессимптомно.

В понедельник клуб проведет тесты для остальных членов команды, а тренировки будут приостановлены пока не станут известны результаты.

Напомним, что ранее у гендиректора Леганеса был обнаружен коронавирус.