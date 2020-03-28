Испания

До отмены чрезвычайного положения в Испании баски перешли в режим экономии.

На время остановки чемпионатов Испании по футболу и баскетболу группа Алавес-Баскония, в которую входят команды Депортиво Алавес (футбол) и Саски Баскония (баскетбол) сокращает зарплатные ведомости.

"Из-за исключительной ситуации, в которой мы все оказались, клуб принял решение применить временные меры для минимизации экономических последствий кризиса, – говорится в официальном пресс-релизе. – Снижение зарплат затронет всех игроков и всех работников как спортивной, так и административной структур Саски Басконии и Депортиво Алавеса. Отмена этого решения произойдет мгновенно после того, как власти страны разрешат возобновить нормальную деятельность".

Ранее сообщалось, что Эспаньол сократил зарплаты сотрудников на 70%, а игроки Барселоны отказались добровольно пойти на снижение зарплаты.

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