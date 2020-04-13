Арендованный у Реала футболист хочет продолжить карьеру в Сосьедаде.
МАРТИН ЭДЕГОР, GETTY IMAGES
13 апреля 2020, 22:27
Мартин Эдегор намерен провести еще один сезон в Сосьедаде, сообщает Noticias de Gipuzkoa.
По информации источника, 21-летний футболист уже уведомил руководство мадридского клуба, что он доволен в нынешней команде.
При этом, Эдегор хочет провести еще один сезон за Сосьедад, чтобы получить достаточное количество игровой практики, а затем вернуться в мадридский Реал.
Ранее Эдегор заявил, что хочет сыграть за Сосьедад в Лиге чемпионов.
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