Испания

Нападающий Атлетика повременит с завершением игровой карьеры.

Аритц Адурис завершит карьеру лишь тогда, когда состоится финал Кубка Испании, сообщает Marca.

По информации источника, 39-летний футболист доиграет сезон и лишь тогда повесит бутсы на гвоздь. Напомним, что в финале Кубка Испании между собой сойдутся Реал Сосьедад и Атлетик Бильбао.

В текущем сезоне Адурис провел 14 матчей в Примере: на его счету один забитый гол.

Напомним, что Адурис выступает за Атлетик с 2002 года, при этом, за карьеру он успел поиграть в нескольких других испанских командах.

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