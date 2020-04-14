Испания

Каталонцы работают над поиском центрального нападающего.

Ближайшим трансферным окном Барселона собирается подписать Лаутаро Мартинеса, но если переход не состоится, то у "сине-гранатовых" есть "план Б".

Каталонский клуб присматривается к нападающему Реал Сосьедада Александру Исаку, сообщает Marca.

Шведский нападающий забил 14 голов и сделал три результативные передачи в 34 поединках за басков в текущем сезоне.

Напомним, что Барселона также не теряет надежду подписать нападающего Ювентуса Федерико Бернардески.

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