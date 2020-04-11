Испания

Барселона готовит новое предложение Ювентусу по трансферу полузащитника Федерико Бернардески.

Федерико Бернардески мог стать частью сделки по Ивану Ракитичу в январе, однако трансферная сделка между Ювентусом не состоялась. Однако Барса намерена вернуться к его потенциальному переходу летом — сообщает Gazzetta dello Sport.

Помимо Барселоны, экс-полузащитником Фиорентины интересуется Милан, предлагающий за него Лукаса Пакету. Ювентус мог бы рассмотреть сделку с "дьяволами", но при условии, что "россонери" согласились бы расстаться с Джанлуиджи Доннаруммой.

В нынешнем сезоне Бернардески провел за Ювентус 24 матча во всех турнирах (1 гол и 1 ассист). Маурицио Сарри использовал его в качестве замены выбывавшим из-за травм игрокам, но так и не нашел для него подходящей позиции в своих тактических построениях.

В то же время руководство Ювентуса прекрасно отдает себе отчет в таланте и способностях Бернардески и понимает, что он вполне может заиграть в другой команде, и не хочет способствовать потенциальному усилению соперников по Серии А. Исходя из этого шансы Барселоны достаточно велики.

Ранее сообщалось, что сезон-2019/20 в Италии может возобновиться 31 мая.

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