Французский полузащитник может продолжить карьеру в другом клубе.
Тома Лемар, Getty Images
14 апреля 2020, 17:27
Атлетико готов рассмотреть продажу Тома Лемара, сообщает Marca.
По информации источника, мадридский клуб готов распрощаться с ним, ввиду того, что Диего Симеоне не рассчитывает на футболиста.
Во время зимнего трансферного окна интерес к 24-летнему футболисту проявляли клубы из английской Премьер-лиги.
В текущем сезоне Лемар провел 17 матчей в чемпионате Испании: он не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов реанимировать карьеру Лемара.
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