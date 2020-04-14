Испания

Французский полузащитник может продолжить карьеру в другом клубе.

Атлетико готов рассмотреть продажу Тома Лемара, сообщает Marca.

По информации источника, мадридский клуб готов распрощаться с ним, ввиду того, что Диего Симеоне не рассчитывает на футболиста.

Во время зимнего трансферного окна интерес к 24-летнему футболисту проявляли клубы из английской Премьер-лиги.

В текущем сезоне Лемар провел 17 матчей в чемпионате Испании: он не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов реанимировать карьеру Лемара.

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