Англия

Манкунианцы заинтересованы в подписании французского полузащитника.

Манчестер Юнайтед летом собирается оформить трансфер Тома Лемара, сообщает ESPN.

В этом сезоне француз провел 24 поединка в футболке "матрасников", но результативными действиями не смог.

Тем не менее, Манчестер Юнайтед готов реанимировать карьеру Лемара. Атлетико заплатил за полузащитника 70 миллионов евро, но согласен вести переговоры с суммы в 45 миллионов.

Напомним, что Лемаром также интересуется Бавария, но мюнхенцев отталкивает цена.