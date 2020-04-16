Испания

При этом полузащитник "летучих мышей" находится в сфере интересов Арсенала.

Агент хавбека Валенсии Карлоса Солера Родри утверждает, что его клиент полностью счастлив в нынешнем клубе, хоть и не исключает других вариантов продолжения карьеры.

"Карлос и его семья были бы рады, если бы он закончил карьеру в Валенсии. Важно иметь в клубе людей, которые верны его цветам. На данный момент Карлос связывает себя с клубом, а клуб связывает себя с ним", — цитирует Родри Marca со ссылкой на Radio Valencia.

"Если бы я был в руководстве Валенсии, я бы искал таких футболистов. Понятное дело, нельзя утверждать, что Карлос закончит карьеру здесь. Но прямо сейчас ему и его семье здесь очень комфортно".

"Что-то может поменяться, только если возникнет какое-то очень хорошее и для Карлоса, и для Валенсии предложение. Но повторюсь, прямо сейчас он видит себя в клубе до конца карьеры".

Недавно 23-летнего игрока связывали с Арсеналом. Его контракт с Валенсией рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Карлос Солер провел 27 матчей во всех турнирах за "лос чес" и отметился тремя голами.