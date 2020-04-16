Испания

Специалисту импонирует игра бразильца.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен заявил, что ему импонирует Филипе Коутиньо и он рассчитывает на его возвращение в команду.

"Считаю, что Коутиньо – это отличный игрок. Мне он очень нравится. Знаю, он хочет вернуться в нашу команду. Я рассчитываю на то, что он будет здесь в начале следующего сезона. Я поговорю с ним, если это необходимо", — цитирует наставника AS.

В этом сезоне Коутиньо выступает на правах аренды за Баварию, которая имеет опцию его выкупа за 120 млн евро, но не желает ею воспользоваться.

Ранее сообщалось, что Барселона рассматривает вариант обмена Коутиньо на Канте из Челси.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.