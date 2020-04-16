Форвард не хочет менять прописку в ближайшее время.
Диего Коста, getty images
16 апреля 2020, 22:38
Нападающий Атлетико Диего Коста не планирует уходить из команды в будущее трансферное окно, утверждает Marca.
По данным источника, испанский футболист намерен отклонять любые предложения в межсезонье, так как желает до конца доработать свой контракт с клубом, который истекает в 2021 году.
Отмечается, что главный тренер "матрасников" Диего Симеоне также рассчитывает на форварда в будущем сезоне, но продать или обменять игрока хотят в руководстве.
Ранее сообщалось, что Коста может переехать в Италию, где в его услугах заинтересованы Рома и Наполи.