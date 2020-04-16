Испания

Форвард не хочет менять прописку в ближайшее время.

Нападающий Атлетико Диего Коста не планирует уходить из команды в будущее трансферное окно, утверждает Marca.

По данным источника, испанский футболист намерен отклонять любые предложения в межсезонье, так как желает до конца доработать свой контракт с клубом, который истекает в 2021 году.

Отмечается, что главный тренер "матрасников" Диего Симеоне также рассчитывает на форварда в будущем сезоне, но продать или обменять игрока хотят в руководстве.

Ранее сообщалось, что Коста может переехать в Италию, где в его услугах заинтересованы Рома и Наполи.