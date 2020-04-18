Полузащитник Реала рассказал о своих отношениях с главным тренером.
ФЕДЕРИКО ВАЛЬВЕРДЕ, GETTY IMAGES
18 апреля 2020, 17:28
Федерико Вальверде сообщил, что у него хорошие отношения с Зинедином Зиданом, а также отметил французского специалиста как легендарного футболиста.
"Зидан? Он общается с тобой как с другом. Каждое его слово откладывается в твоей голове".
"Он не только выдающийся тренер, но и легендарный футболист", — приводит слова Федерико Вальверде Marca.
В текущем сезоне Вальверде провел 22 матча в Примере: на его счету два гола и четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Реал попросил 500 миллионов евро за Вальверде у Манчестер Юнайтед.