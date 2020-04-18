Испания

Полузащитник Реала рассказал о своих отношениях с главным тренером.

Федерико Вальверде сообщил, что у него хорошие отношения с Зинедином Зиданом, а также отметил французского специалиста как легендарного футболиста.

"Зидан? Он общается с тобой как с другом. Каждое его слово откладывается в твоей голове".

"Он не только выдающийся тренер, но и легендарный футболист", — приводит слова Федерико Вальверде Marca.

В текущем сезоне Вальверде провел 22 матча в Примере: на его счету два гола и четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Реал попросил 500 миллионов евро за Вальверде у Манчестер Юнайтед.