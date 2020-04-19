Испания

Голкипер может покинуть Камп Ноу после одного сезона.

Как сообщает Mundo Deportivo, Барселона планирует продать второго голкипера команды Нето в ближайшее трансферное окно.

По данным источника, в клубе считают, что 30-летний футболист не способен составить конкуренцию Марку-Андре Тер Штегену, а потому было решено выручить с его продажи как можно больше средств.

Отмечается, что каталонцы рассчитывают получить 15 миллионов евро за Нето. Ранее сообщалось, что "блаугранас" также хотят продать еще семь игроков, чтобы пополнить трансферный бюджет.

Напомним, голкипер провел всего одну игру в Примере. Тренерский штаб планирует привлечь Иньяки Пенью на роль второго вратаря.