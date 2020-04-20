Испания

Защитник в скором будущем может оказаться на Сантьяго Бернабеу.

Как сообщает AS, главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан заинтересован в трансфере крайнего защитника Баварии Давида Алабы.

По данным источника, руководство "бланкос" определило австрийского футболиста как потенциальную замену Марсело, и с его кандидатурой в итоге согласился менеджер команды.

Напомним, действующий контракт Алабы с мюнхенским клубом истекает в 2021 году, и стороны далеки от того, чтобы продлить сделку. СМИ отмечали, что сам игрок не планирует оставаться на Альянц Арене.

В текущем сезоне защитник провел 28 поединков в футболке "красных", отличившись одним голом и двумя ассистами