Испания

В клубе хотят дать шанс марокканцу проявить себя.

Руководство Реала не желает в будущее трансферное окно отпускать из команды крайнего защитника Ашрафа Хакими, который в текущем сезоне выступает за Боруссию Д, сообщает Marca.

По данным источника, в клубе довольны прогрессом марокканского футболиста, и теперь "бланкос" хотят задействовать его в следующем сезоне в качестве конкурента Дани Карвахаля.

В свою очередь, немецкие СМИ сообщили, что у Боруссии есть неплохие шансы выкупить контракт защитника, так как главный тренер Реала Зинедин Зидан не заинтересован в его услугах.

Ранее утверждалось, что "бланкос" продлил контракт с Хакими до 2023 года, но представители фулбэка опровергли эту информацию.