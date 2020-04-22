Испания

Игроки не намерены возвращаться на футбольные поля, пока не улучшится эпидемиологическая ситуация в стране.

Ассоциация игроков Испании провела видеоконференция с 42 капитанами клубов Ла Лиги и Сегунды, на которой обсуждались вопросы возобновления данного сезона. Об этом сообщает Reuters.

Основной посыл игроков, который был оговорен на данной встречи, заключается в том, что футболисты против возобновления сезона и доигровки оставшихся матчей чемпионата в закрытых тренировочных лагерях. Данная идея рассматривается Федерацией футбола Испании, как вариант окончания сезона.

Причиной такого категоричного решения игроков является угроза здоровью всех участников, так как эпидемиологическая ситуация в Испании ныне не является безопасной.

Ранее сообщалось, что Реал планирует доигрывать сезон на своей тренировочной базе, дабы побыстрее закончить реконструкцию Сантьяго Бернабеу.

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