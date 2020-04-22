Испания

Похоже, хорват далек от возвращения в Андалусию.

Спортивный директор Севильи Мончи заявил, что несмотря на информацию в СМИ, его клуб не ведет переговоры с Барселоной о покупке полузащитника Ивана Ракитича.

"Неизвестно, что будет с футболом, поэтому мы не собираемся тратить деньги, когда не знаем, какой у нас будет доход. Мы пока не будем никого ни покупать, ни продлевать контракты".

"Переговоры с Барселоной по поводу Ракитича не ведутся. Я прочитал про желание Ивана вернуться в Севилью однажды. И я благодарю его за его слова и его интерес к возвращению, но сейчас говорить о рынке рискованно".

"Севилья не интересуется сейчас никем. Мы не начинали никаких переговоров, потому что мы не знаем, чем закончится пандемия. Я бы получил одобрение от болельщиков, если я скажу, что мы работаем над привлечением игроков, но это не так", — цитирует Мончи Goal.

Ранее сообщалось, что хорватский футболист может и вовсе перебраться в Италию, где в его услугах заинтересован Наполи.