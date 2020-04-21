Италия

Неаполитанцы попытаются подписать хорватского хавбека.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич попал в сферу интересов Наполи, информирует издание Marca.

Каталонский клуб не рассчитывает на хорватского хавбека и готов отпустить его летом. В услугах 32-летнего игрока заинтересованы многие европейские клубы, и теперь к ним присоединился Наполи.

Стоимость центрального полузащитника оценивается в сумму около 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Ракитич провел 31 поединок в футболке "сине-гранатовых", отличившись четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Наполи также заинтересован в подписании защитника Севильи Диего Карлоса.

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