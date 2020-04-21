Неаполитанцы попытаются подписать хорватского хавбека.
Иван Ракитич, Getty Images
21 апреля 2020, 14:48
Полузащитник Барселоны Иван Ракитич попал в сферу интересов Наполи, информирует издание Marca.
Каталонский клуб не рассчитывает на хорватского хавбека и готов отпустить его летом. В услугах 32-летнего игрока заинтересованы многие европейские клубы, и теперь к ним присоединился Наполи.
Стоимость центрального полузащитника оценивается в сумму около 20 миллионов евро.
В текущем сезоне Ракитич провел 31 поединок в футболке "сине-гранатовых", отличившись четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что Наполи также заинтересован в подписании защитника Севильи Диего Карлоса.
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