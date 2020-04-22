Испания

Датчанин поведал о своих планах на будущее.

Нападающий Барселоны Мартин Брайтвейт заявил, что не планирует покидать свою команду в ближайшем будущем и хочет отработать свой контракт до конца.

"Я собираюсь остаться еще на четыре с половиной года в команде, вот как я это вижу в своей голове. Прямо сейчас, я просто хочу поиграть в футбол, насладиться и выиграть титулы с этим клубов, потому что это, для чего меня приглашали".

"В Барселоне я смотрю на всех этих легендарных игроков, которые играли здесь, и на все периоды, когда у них были одни из лучших составов, и для меня одна из целей — это доказать, что я играл в одном из лучших поколений Барсы в истории", — сказал Брайтвейт ESPN.

Ранее сообщалось, что каталонцы могут расстаться с датским футболистом уже в будущее трансферное окно, установив на его ценник в 18 миллионов евро.