Испания

Эвертон и Вест Хэм заинтересованы в датском форварде.

Нападающий Мартин Брайтвейт может уйти из Барселоны спустя всего несколько месяцев после перехода в новый клуб. Не стоит отрицать факт того, что датчанина вынужденно приобрели лишь из-за травмы Луиса Суареса, однако чемпионат Испании, как и другие турниры, взяли паузу из-за коронавируса.

Как сообщает Sport.es, "сине-гранатовые" готовы расстаться с Брайтвейтом в летнее трансферное окно, если в линию атаки удастся оформить трансфер более именитого и качественного футболиста.

Однако, Барселона не намерена идти на убытки, поэтому 28-летний нападающий покинет Камп Ноу только в том случае, если поступит предложение в размере 18 миллионов евро. Именно столько каталонцы заплатили Леганесу в конце февраля этого года.

Источник утверждает, что в услугах Брайтвейта по-прежнему заинтересованы Эвертон и Вест Хэм, однако из-за нестабильной финансовой ситуации, причиной которой стала пандемия COVID-19, не известно, готовы ли будут клубы удовлетворить запросы Барселоны.

Стоит отметить, что главной трансферной целью Барселоны на предстоящее трансферное окно является форвард Интера Лаутаро Мартинес, трансфер которого может обойтись каталонскому клубу в 111 миллионов евро.

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