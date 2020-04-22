Испания

Немец может в будущем оказаться на Камп Ноу.

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство Барселоны подготовило альтернативные варианты на случай, если не удастся совершить покупку форварда Интера Лаутаро Мартинеса.

По данным источника, если каталонцы не сумеют переманить аргентинского футболиста, то будет предпринята попытка приобрести нападающего Лейпцига Тимо Вернера.

Отмечается, что немецкий клуб без проблем продаст футболиста, если "блаугранас" выполнят финансовые требования сделки. Стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Вернер и вовсе может оказаться в Интере, если Барселоне таки удастся переманить Лаутаро на Камп Ноу.

В 36 матчах сезона-2019/20 Вернер в составе "быков" забил 27 голов и отдал 12 результативных передач.