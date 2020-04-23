Испания

Бразилец рассказал о своих планах относительно каталонского клуба.

Полузащитник Матеус рассказал, что хотел бы выступать в составе Барселоны в следующем сезоне.

Барселона приобрела бразильского хавбека у Палмейраса в январе за 7 млн евро, но отправила его в аренду в Вальядолид.

"Моя цель – играть за Барселону. Мой контракт с Вальядолидом подходит к концу в июне, и я хочу быть в Барселоне – это моя мечта с детства.

Если я не смогу отправиться в Барселону сейчас, то продолжу учиться в Вальядолиде или любом другом клубе, где меня будут ценить. Я рад быть здесь и играть в Ла Лиге.

Думаю, я смогу преуспеть в Барселоне, у меня есть необходимый потенциал, думаю, я подхожу под их стиль игры. Надеюсь, я смогу остаться там надолго и войти в историю Барселоны", – рассказал Матеус в интервью Mundo Deportivo.

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