Моуриньо считает Роналдо более талантливым, чем Месси и Криштиану

Испания

Моуриньо, будучи ассистентом Бобби Робсона, работал вместе в Роналдо в период с 1996-го по 1997-й.

Жозе Моуриньо считает бразильца Роналдо самым одаренным футболистом, с которым он сталкивался за свою профессиональную карьеру.

"Роналдо — феномен. У Криштиану Роналду и Лео Месси были более успешные карьеры, они оставались на вершине каждый день в течение 15 лет. Но если говорить строго о таланте и способностях, то никто не превзойдет бразильца".

"Когда я был в Барселоне с Бобби Робсоном, то понял, что он был лучшим игроком, которого я когда-либо видел в своей жизни. Травмы сказались на нем, его карьера могла быть более удивительной. Но талант, которым обладал 19-летний Роналдо, был потрясающий", — цитирует португальца Marca.

Ранее "зубастик" заявил, что "Криштиану раздражает, когда говорят, что настоящий Роналдо — это я".