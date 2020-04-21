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Легендарный бразилец поделился мнением о звездном португальце.

Легенда бразильского футбола Роналдо Назарио пообщался с главный тренером Гуанчжоу Эвергранд Фабио Каннаваро в прямом эфире Instagram, во время которого они поговорили и о форварде Ювентуса Криштиану Роналду.

Зубастик не стал выделять лучшего среди португальца и Лионеля Месси, что стало каноном во всем мировом футболе.

"Думаю, его раздражает, когда говорят, что настоящий Роналдо — это я, но нас нельзя сравнивать. КриРо останется в истории футбола благодаря тому, насколько он стабилен и сколько голов забил. Криштиану, как и Месси, останется одним из лучших в истории", — приводит слова Роналдо AS.

Напомним, ранее Дэвид Бекхэм сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси, выделив для себя лучшего именно аргентинца.

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