Испания

Наставник Севильи уверен, что командам потребуется как минимум 5 недель для подготовки к возобновлению чемпионата.

Хулен Лопетеги считает, что если Ла Лига хочет проводить матчи каждые три дня, то командам нужно более месяца подготовки, чтобы избежать травм.

"Нам нужны как минимум пять недель подготовки, чтобы быть в состоянии играть каждых три дня. Это сложно понять, раньше такого никогда не было", — заявил Лопетеги Marca.

"Был прецедент в НФЛ (национальной футбольной лиге) в 2011 году. Там была трехмесячная пауза из-за локаута. Это привело к 12 разрывам ахилловых сухожилий за один месяц".

При растяжении или частичном разрыве связок ахиллового сухожилия требуется от трех до шести месяцев для восстановления. В случае полного разрыва восстановление может занять около года.

Севилья на момент приостановки чемпионата Испании шла на третьем месте в турнирной таблице, отставая на 11 очков от лидирующей Барселоны.

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