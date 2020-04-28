Французский клуб проявляет интерес к полузащитнику Атлетико.
ТОМАС ПАРТЕЙ, GETTY IMAGES
28 апреля 2020, 00:20
ПСЖ заинтересован в хавбеке Атлетико Томасе Партее, сообщает RMC Sport.
По информации источника, несмотря на приостановку футбольных соревнований, спортивный директор Леонардо уже строит планы на предстоящее трансферное окно.
ПСЖ интересен вариант с Партеем, у которого в контракте прописана опция выкупа в размере 50 миллионов евро.
В текущем сезоне Томас Партей отыграл 35 матчей во всех турнирах в футболке Атлетико, забив три гола и сделав одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Атлетико удвоит зарплату Партея.
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