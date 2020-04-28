Испания

Французский клуб проявляет интерес к полузащитнику Атлетико.

ПСЖ заинтересован в хавбеке Атлетико Томасе Партее, сообщает RMC Sport.

По информации источника, несмотря на приостановку футбольных соревнований, спортивный директор Леонардо уже строит планы на предстоящее трансферное окно.

ПСЖ интересен вариант с Партеем, у которого в контракте прописана опция выкупа в размере 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Томас Партей отыграл 35 матчей во всех турнирах в футболке Атлетико, забив три гола и сделав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Атлетико удвоит зарплату Партея.

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